Mondiali Russia 2018, i tifosi dell’Iran disturbano il riposo del Portogallo

Mancano solamente poche ore al match di stasera tra Iran e Portogallo, ma la scorsa notte i tifosi iraniani hanno ideato una strategia innovativa per cercare di condizionare psicologicamente CR7 e comapgni. Alcuni tifosi giunti in Russia per sostenere la loro Nazionale hanno fatto molto rumore per tutta la notte vicino all’albergo dove alloggiano i portoghesi.

Sembrerebbe che ad un certo punto Cristiano Ronaldo si sia affacciato per invitare i tifosi ad andare a casa a dormire, tanto che anche chi non c’entrava nulla con gli iraniani si è riunito sotto l’albergo per avere la possibilità di vedere il 5 volte pallone d’oro. Questa sera verificheremo se la strategia dei tifosi sarà servita a qualcosa oppure ha dato ancora più rabbia e forza a CR7.