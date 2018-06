Mondiali Russia 2018, l’Argentina si prepara per la Nigeria

Ore decisive per Messi e compagni per il passaggio alla fase successiva della competizione

Per l’Argentina è un momento molto delicato in questo Mondiale, poiché già nella fase a gironi Messi e compagni si trovano con le spalle al muro, specialmente dopo il pareggio e la sconfitta delle prime die partite. La squadra di Sampaoli adesso ha l’obbligo di vincere nel match di domani sera con la Nigeria, decisivo per il passaggio agli ottavi di finale.

Durante l’allenamento è emersa la tensione di un match di grande importanza per questi Mondiali, ma allo stesso tempo la squadra sta anche cercando di mantenere una certa serenità per arrivare al meglio all’incontro. Solo nel caso in cui l’Islanda non dovesse vincere con la Croazia e l’Argentina dovesse riuscire a battere la Nigeria si potrebbe parlare di ottavi di finale.