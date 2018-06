Mondiali Russia 2018, adesso si fa sul serio: Belgio e Inghilterra pronte a scendere in campo per il primato del girone

Con le loro vittorie hanno stupito e divertito, ma adesso si affronteranno e daranno vita ad un faccia a faccia senza esclusione di colpi. Stiamo parlando di Belgio e Inghilterra, che dopo aver fatto fuori la Tunisia e il Panama nel girone G, si apprestano a giocarsi il primato.

Nell’allenamento belga odierno è mancato uno dei maggiori protagonisti, ovvero Romeru Lukaku, che per via di una distorsione alla caviglia sinistra è stato lasciato precauzionalmente a riposo, ma probabilmente riuscirà ad essere in campo in vista del big match di giovedì proprio contro gli inglesi.

Una sfida diretta tra Lukaku ed Harry Kane, che dominano la classifica dei cannonieri del Mondiale grazie ai 5 gol realizzati, con Cristiano Ronaldo alle spalle a quota 4. Con il passare delle partite il Mondiale acquisisce sempre un fascino maggiore proprio grazie a queste sfide. Che vinca il migliore.