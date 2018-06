Mondiali Russia 2018, Francia e Danimarca non si fanno male: un pareggio che accontenta entrambe

Nel match di oggi pomeriggio Francia e Australia hanno pareggiato 0-0 lasciando la classifica del girone invariata, con i francesi che passano al primo posto e i danesi che invece passano secondi. La vittoria del Perù contro l’Australia inoltre ha permesso ad Eriksen e compagni di non forzare la mano.

Il primo 0-0 del Mondiale arriva con partita non ha riservato molte emozioni poiché la Francia, già qualificata alla fase successiva ha lasciato spazio ad altri giocatori per concedere un pò di riposo alla squadra in vista della prossima gara valida per l’eventuale passaggio ai quarti di finale.