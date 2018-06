Mondiali Russia 2018, Sampaoli chiede il permesso a Messi per un cambio: “Che faccio metto Aguero?” (VIDEO)

Nonostante l’incubo eliminazione sia stato momentaneamente scacciato, in casa Argentina le polemiche non si sono affatto placate, poiché l’Albiceleste non ha convinto a pieno i tifosi, specialmente per via della pesante sconfitta per 3-0 contro la Croazia.

Inoltre dopo il match di ieri c’è stato un episodio che ha fatto discutere molto e che fa anche capire quali sono le gerarchie all’interno della nazionale argentina. L’allenatore Sampaoli ha chiesto il permesso a Messi per inserire Aguero durante la partita in corso.

Episodio che fa capire quali siano le gerarchie all’interno dell’Argentina, con i senatori che di fatto sono i veri allenatori della squadra, con Sampaoli che ormai è solamente una figura pilotata da Messi. Il video sulla richiesta del cambio ha fatto il giro dei social, con Sampaoli che chiede all’asso del Barcellona: “pongo El Kun?” – “che faccio, metto Aguero?“.