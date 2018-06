Mondiali Russia 2018, Francia: Mbappè il più gettonato per selfie e autografi

I Mondiali Russia 2018 stanno regalando grande spettacolo e sopratutto incredibili sorprese, con i tifosi che stanno letteralmente impazzendo insieme ai loro idoli. E’ un pò il sogno di tutti poter ammirare da vicino le movenze dei più grandi campioni del calcio moderno.

Ma nell’epoca del digitale, dei selfie e della condivisione sappiamo benissimo che non è solamente vedere i più grandi campioni giocare a calcio ciò che regala emozioni. Proprio partendo da questo contesto non si può far altro che parlare di Kylian Mbappè.

L’attaccante francese del Psg risulta essere tra i giocatori più gettonati per quanto riguarda selfie e autografi. Sarà per la sua bravura oppure per la grande somiglianza con Leonardo delle tartarughe ninja, ma proprio il giovane risulta essere tra i giocatori più assaltati in assoluto.