Mondiali Russia 2018, il discorso di Messi: ecco le parole del giocatore alla squadra

Un discorso da leader e da campione per l'asso argentino

L’impresa dell’Argentina ha finalmente placato la situazione pesante vissuta fin dall’inizio dei Mondiali, con le prime due partite che sono state decisamente da dimenticare per Messi e compagni, sotto pressione da parte di una Nazione intera e con tutte le responsabilità sulle spalle.

Proprio Messi durante l’intervallo del match tra Argentina e Nigeria ha fatto un discorso ai suoi compagni, del resto non è più un mistero il fatto che la figura di Sampaoli non abbia più un vero e proprio valore per la squadra, dove il vero allenatore sembrerebbe essere proprio l’asso del Barcellona.

Il difensore Rojo, colui che ha regalato la vittoria proprio contro la Nigeria, ha rivelato il discorso fatto dalla Pulce tra il primo e il secondo tempo: “Leo è venuto da noi e ci ha detto di stare calmi e di non essere stressati o nervosi. Noi naturalmente eravamo molto molto tesi e queste sue parole ci hanno aiutato tantissimo, oltre a darci la fiducia di cui avevamo parecchio bisogno. Messi ci ha spiegato che quella partita era una questione di vita o di morte, che tutto poteva andare male e che ci sarebbe potuta venire in mente l’idea di mollare. Ma lui è stato testardo e ostinato”.