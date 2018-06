Mondiali Russia 2018, Croazia: lavori in corso in vista della Danimarca

Mandzukic e compagni sono pronti per il secondo atto della competizione

Gli ottavi di finale dei Mondiali Russia 2018 inizieranno a partire da domani, con le migliori 16 squadre pronte a scendere in campo e ad affrontarsi faccia a faccia in scontri diretti, che già promettono grande spettacolo in campo e fuori.

La Croazia, che risulta essere una delle favorite per la vittoria finale, affronterà la Danimarca, arrivata seconda nel girone della Francia. Mandzukic e compagni si allenano per preparare questa grande sfida, che potrebbe consentire ai croati di accedere ai quarti di finale e portare avanti un sogno dove ancora nessuno di loro si è svegliato.