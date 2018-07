Juventus, arriva l’ufficialità per Cristiano Ronaldo: il messaggio commovente del Real Madrid al portoghese

Il fatto che l’avventura tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo era giunta alla conclusione si sapeva, ma ciò non toglie e non cancella tutto ciò che il portoghese ha fatto con la maglia dei blancos. Adesso CR7 è ufficialmente un giocatore della Juventus, ma gli anni trascorsi nella capitale spagnola hanno segnato per sempre la storia del calcio.

I risultati ottenuti da Ronaldo con il club spagnolo sono da paura e li conosciamo tutti, motivo per cui la società attraverso un comunicato ha voluto ringraziare il portoghese dei traguardi raggiunti: “Il Real Madrid comunica che, rispettando la volontà e la richiesta espressa dal giocatore Cristiano Ronaldo, ha concordato il suo passaggio alla Juventus. Oggi il Real Madrid vuole esprimere il suo ringraziamento ad un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha segnato una delle epoche più brillanti della storia del nostro club e del calcio mondiale. Più dei titoli conquistati, dei trofei conseguiti e dei trionfi ottenuti in campo, Cristiano è stato un esempio di dedizione, lavoro, responsabilità e talento. E’ diventato il massimo goleador della storia del Real con 451 gol in 438 partite. In totale ha vinto 16 titoli e a titolo individuale con la nostra maglia ha vinto 4 Palloni d’oro e tre Scarpe d’oro. Per il Real Madrid Cristiano sarà sempre uno dei simboli più grandi e un punto di riferimento per le prossime generazioni. Questa sarà sempre casa sua”.