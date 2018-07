CR7 alla Juve è una nuova speranza per la Serie A: il calcio italiano potrebbe tornare ai livelli che merita

L'arrivo del portoghese potrebbe essere un grande stimolo per le altre squadre i italiane e per i grandi campioni che militano nei campionati esteri

Dopo una lunga trattativa l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato ufficializzato nella giornata di ieri. Secondo l’opinione di molti si tratta dell’acquisto del secolo per la Serie A, che adesso potrebbe alzare nuovamente il suo livello come i tempi d’oro.

L’arrivo di CR7 è stata un operazione da lodare, dove la dirigenza bianconera ha saputo gestire le diverse voci che in questi giorni sono rimbombate nei notiziari e sopratutto è riuscita a chiudere una trattativa dove gli stessi tifosi bianconeri erano scettici.

Tuttavia il fatto che Ronaldo il prossimo anno vestirà la maglia bianconera non è una bella notizia solamente per la Juventus, poiché la Serie A adesso verrà conosciuta dagli altri giocatori come il “campionato di CR7”. Tutto questo potrebbe rappresentare uno stimolo per altri grandi campioni, che grazie alla presenza del portoghese potrebbero approdare nel nostro campionato, alzando nuovamente il livello a quello di un tempo.

Il calcio italiano negli ultimi anni ha avuto un grande calo, dove l’unica conferma è stata solamente la Juventus, che ultimamente si è dovuta arrendere solamente davanti a Barcellona e Real Madrid nelle due finali disputate e perse, ma adesso anche le altre squadre con il tempo potranno avere l’opportunità di fare grandi acquisti, poiché venire a giocare in Italia adesso significa disputare lo stesso campionato del 5 volte pallone d’oro. Roba non da poco.