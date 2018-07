Mondiali Russia 2018, Francia in finale: stasera si attende l’esito di Croazia – Inghilterra

I francesi staccando il primo biglietto in attesa del match di questa sera

Nella serata di ieri i Mondiali Russia 2018 hanno conosciuto la prima finalista, ovvero la Francia, che con un gol di testa di Umtiti è riuscita a superare il Belgio e sopratutto ad accedere all’ultima fase, la finalissima.

Adesso si attende solamente il match di questa sera tra Croazia e Inghilterra per sapere definitivamente quale sarà la spettacolare finale del Mondiale che decreterà la nuova squadra campione del mondo. La Francia ieri ha avuto grande qualità in campo, meritando la vittoria e dimostrando di poter mettere in difficoltà chiunque, specialmente se Mbappè continua a giocare a questi livelli.

Questa sera vedremo la risposta di Kane o di Mandzukic, che faccia a faccia si giocheranno un posto importante nella storia.