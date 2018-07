Ronaldo come zio Paperone: ecco quanto guadagnerà il portoghese in ore, minuti e secondi

Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato denominato già come l’affare del secolo, grazie ad una grande operazione della società bianconera, che ha fatto un grande regalo ai suoi tifosi per dare ancora una volta l’assalto alla Champions.

Il giocatore è stato acquistato per 105 milioni, che in realtà non è moltissimo se paragoniamo la cifra ad altri acquisti moderni, specialmente quello di Neymar, che è stato acquistato per più di 200 milioni dal Psg.

La cifra che invece fa paura sono i 30 milioni che il portoghese guadagnerà a stagione, che nel momento in cui vengono scomposti in mesi, giorni, ore e secondi rendono chiara l’idea della montagna di soldi che il 5 volte pallone d’oro percepirà. Si tratta di 2.5 milioni di euro al mese, 287 mila euro al giorno, 12 mila euro all’ora, 200 euro al minuto e 3 euro al secondo.