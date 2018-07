Mondiali Russia 2018, la vincita della coppa del mondo potrebbe assegnare il Pallone d’Oro: Mbappè e Modric i maggiori candidati

Siamo tutti concentrati sulla grande finale che domenica illuminerà Mosca, con Francia e Croazia che sono pronte a dar vita ad una sfida che già in partenza è destinata a rimanere per sempre nella storia del calcio. Probabilmente il Pallone d’Oro sarà destinato a passare proprio da questa partita, poiché l’eventuale vincita di squadra della Coppa del Mondo potrebbe essere fondamentale anche per questo trofeo individuale.

Gi ultimi 10 anni hanno parlato chiaro, con Messi e Cristiano Ronaldo che si sono divisi 5 Palloni d’Oro a testa, dando vita ad un decennio improntato su loro due. Adesso le cose potrebbero cambiare, poiché i due candidati principali potrebbero essere Mbappè per la Francia e Modric per la Croazia, motivo per cui la consegna del premio individuale più ambito dai calciatori potrebbe passare proprio dalla finale del Mondiale.

Entrambi i giocatori hanno disputato un grande torneo fin qui e solamente la sfida finale sarà in grado di dirci chi ne avrà di più per laurearsi campione del mondo e cercare successivamente la gloria individuale. Il dominio Messi-Ronaldo potrebbe essere interrotto proprio dal prossimo Pallone d’Oro in poi.