Mondiali Russia 2018, tutti pronti per il gran finale: Francia contro Croazia per la vetta del mondo

Ultimo atto con le due squadre che hanno meritato più di tutti di essere in finale

La vittoria di ieri sera per 2-1 ai tempi supplementari ha permesso alla Croazia di eliminare l’Inghilterra e accedere all’ultimo atto dei Mondiali Russia 2018. I gol decisivi di Perisic e Mandzukic hanno permesso ai croati di portare la vittoria a casa ai tempi supplementari.

Adesso resta solo la finalissima con le due squadre più quotate e ricche di qualità che si giocheranno il campionato del mondo. Da un lato la Francia di Mbappè dotata di un grande centrocampo e di un gioco molto veloce e scorrevole, dall’altro la compattezza e l’esperienza della Croazia che può contare una grande completezza in tutti i reparti.

Difficile sancire adesso chi ha più possibilità di portare la coppa a casa, poiché sono arrivate in finale proprio le due squadre più quotate. La Francia potrebbe essere leggermente più riposata, poiché la Croazia ha giocato i tempi supplementari per 3 partite consecutive, ma se si tratta della finale di un Mondiale questo dato può essere anche accantonato poiché l’agonismo tira sempre fuori tutto quello che hai, specialmente se la posta in palio è così alta.

Resta solamente da godersi lo spettacolo e vedere se a conquistare il titolo sarà la Francia, che nelle ultime edizioni ha vinto nel 98 e perso nel 2006, oppure la sorprendente Croazia, giunta alla prima finale della sua storia. Mettiamoci comodi e godiamoci l’ultimo atto.