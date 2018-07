Mondiali Russia 2018, doppia beffa per l’Italia: la gioconda con la maglietta della Francia

In queste ore si sta consumando una grande festa in Francia per la vittoria di Pogba e compagni nei Mondiali Russia 2018. Subito dopo la fine della partita il museo di Louvre sul suo account Twitter ha postato una foto della Gioconda di Leonardo Da Vinci con la maglietta della nazionale francese. “Congratulazioni all’@equipedefrance per la vittoria della Coppa del mondo 2018“. Sono queste le parole con cui uno dei musei più famosi al mondo si è congratulato con la squadra.

Una doppia beffa per l’Italia, che non solo quest’anno non ha nemmeno partecipato, ma ha anche visto vincere la stessa nazione che ha battuto 12 anni fa nella finale del 2006.