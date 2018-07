Juventus, oggi è il Cristiano Ronaldo Day: l’arrivo del portoghese a Torino

Il giorno tanto atteso dai tifosi juventini è finalmente arrivato, con Ronaldo che in mattinata è sbarcato a Torino tra una marea di tifosi bianconeri che hanno riservato al cinque volte pallone d’oro una grandissima accoglienza.

Al Jmedical i tifosi bianconeri si sono presentati in massa per vedere l’inizio ufficiale della nuova vita bianconera di Cristiano Ronaldo, che quest’oggi comincerà i test medici e farà una conferenza stampa prima di tornare in vacanza per poi iniziare ufficialmente la sua prima stagione in Serie A.