Mondiali Russia 2018, la Francia attesa oggi a Parigi per festeggiare la vittoria Mondiale

Tutto pronto per la splendida accoglienza ai nuovi campioni del mondo

La giornata di ieri è stata fondamentale per la storia della Francia, che a 20 anni di distanza dall’ultimo trionfo ai Mondiali è riuscita nuovamente a salire sul tetto del mondo, grazie ad una squadra che ha nettamente dimostrato di avere qualcosa in più degli altri.

La Francia adesso è pronta a rientrare in patria a Parigi, dove ad accogliere i giocatori e la coppa ci sarà una marea di gente. La squadra arriverà con un pullman che condurrà i giocatori verso l’Arco di Trionfo, passando attraverso le Champ-Elysèes.

Pogba e compagni saranno accolti da una città in festa come dei veri e propri eroi, poiché l’impresa di ieri è destinata a rimanere nella storia del calcio francese e non solo.