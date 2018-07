Milan, in corso una trattativa importante per Alvaro Morata

Un desiderio che il Milan vuole realizzare già in questa sessione di mercato

Per il Milan è un periodo molto delicato, con il fondo americano Elliot che si è da poco insediato e ha provocato diversi cambiamenti a livello societario per la squadra. Tutto ciò porterà ad un nuovo periodo di riassestamento dove i rossoneri hanno l’obiettivo di tornare ai livelli che tutti conosciamo.

Per il Milan si tratta di una crescita in cui ci vorrà molta pazienza nel corso degli anni, ma i rossoneri hanno in mente alcune trattative che potrebbero alzare il livello della squadra già dall’inizio di questa stagione. Una di queste è sicuramente la trattativa che potrebbe portare Alvaro Morata, attaccante spagnolo del Chelsea, a vestire la maglia rossonera.

L’ex bianconero avrebbe incontrato Fassone e Mirabelli in quel di Londra per discutere su quest’importante opzione, che renderebbe felice il giocatore e sopratutto la moglie, desiderosa di tornare in Italia.