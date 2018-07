Benzema – Milan: Si potrebbe fare!

Le indiscrezioni degli ultimi giorni su un possibile avvio di una trattativa per portare Karim Benzema in rossonero sono state confermate. C’è stato un incontro per poter discutere sull’eventuale affare, anche se adesso la situazione si trova ancora in una fase embrionale.

A confermare tutto ciò è stato Ludovic Fattizzo, intermediario per l’Italia che si occupa proprio dell’attaccante: “É vero, ho incontrato i dirigenti del Milan insieme ai rappresentanti di Karim Benzema. Però non posso aggiungere altro”.

Parole che fanno capire che sicuramente c’è stato un primo contatto, ma adesso bisognerà vedere nei prossimi giorni fino a dove può spingersi questa trattativa, che permetterebbe al Milan di risolvere giusto qualche problema in attacco con un giocatore che nonostante non sia più giovanissimo può fare ancora la differenza in questa Serie A.