Milan, Elliot pronto ad investire sul mercato: i tifosi sognano in grande

Dopo le ultime vicende che hanno visto il passaggio dal fondo cinese a quello americano, il Milan cerca di riscattarsi sia per scorsa stagione che per quella che sta per iniziare. I rossoneri hanno voglia di tornare ai livelli che meritano, motivo per cui il fondo Elliot è pronto a fare investimenti di valore.

Tramite un comunicato di Elliot si legge che ci sono ben 50 milioni da investire sul mercato, oltre ad altri 100 milioni che saranno investiti anche per altri tipi di spese. Il sogno di poter acquistare un grande attaccante non è poi così irraggiungibile per i rossoneri, che stanno lavorando su tre piste, ovvero quella di Benzema, Morata e Higuain.