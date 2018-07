Psg, dura sconfitta per Buffon e compagni in amichevole con il Bayern Monaco

Siamo ancora nel mese di luglio ed è chiaro che da queste partite non si possono avere dei dati concreti per quanto riguarda la stagione che sta per iniziare. Tuttavia l’inizio di Buffon al Psg non sembrerebbe essere rose e fiori.

A dimostrare tutto ciò sono i tre gol che il portiere ha subito nell’amichevole di lusso giocata nella giornata di ieri contro il Bayern Monaco, con Timothy Weah, figlio di George, che inizialmente aveva portato in vantaggio i francesi.

A capovolgere la situazione sono stati i gol di Javi Martinez, Renato Sanchez e Zirkzee, che hanno chiuso il match per 3-1 in favore dei bavaresi.