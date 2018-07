Roma, inizia ufficialmente la tournèe americana: ecco le amichevoli in programma

Impegni importanti per i giallorossi nella tournée americana

Anche per la Roma di Di Francesco è iniziata ufficialmente la stagione, con una tournée negli Stati Uniti, dove i giallorossi saranno impegnati in diversi match amichevoli che serviranno al tecnico per testare nuovi moduli e tante varianti tecniche prima di iniziare a fare sul serio.

La Roma ha ricevuto subito una grande accoglienza da parte degli americani, che già all’aeroporto hanno avuto l’occasione di scattare diversi selfie e ricevere molti autografi. La squadra di Di Francesco sarà impegnata in tre partite: il 25 luglio a San Diego, in California, con il Tottenham; il 31 a Dallas, in Texas, con il Barcellona e l’ultima, il 7 agosto, con il Real Madrid al MetLife Stadium.