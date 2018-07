Juventus, spostata l’amichevole di Villar Perosa per Cristiano Ronaldo

Il portoghese porterà il doppio della folla consueta per il match

Come da tradizione la Juventus giocherà un amichevole tra squadra A e B prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione, anche se quest’anno le cose potrebbero andare diversamente. Di solito questa è un occasione per i tifosi bianconeri, che hanno la possibilità di avere un contatto ravvicinato con i propri idoli.

Tuttavia l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha cambiato un pò le cose quest’anno, poiché per via della troppa folla prevista, il match potrebbe essere spostato da Villar Perosa allo Stadium. L’effetto Ronaldo ha già invaso i cuori dei bianconeri, motivo per cui ci sarà il doppio della confusione rispetto agli altri anni e questa nuova ipotesi di cambiare campo sta prendendo sempre più piede.