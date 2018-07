La Juventus decolla in America per la tournèe: ecco il programma degli incontri

Dopo la Roma anche la Juventus ha preso il volo verso l’America per prendere parte ad una tournée che anticiperà l’inizio di questa stagione. La squadra è partita questa mattina dall’aeroporto di Caselle e sarà impegnata in ben 4 partite tra cui la prima il 25 luglio contro il Bayern Monaco a Philadelphia. Seguiranno quelle contro Benfica, il 28 luglio in New Jersey, All Star Game della Mls il primo agosto ad Atlanta e il 4 agosto Real Madrid a Washington.

Una serie di impegni che non vedranno in campo Cristiano Ronaldo, che inizierà la preparazione a partire dal 30 luglio insieme agli altri bianconeri che hanno disputato i Mondiali.