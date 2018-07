Juventus, possibile scambio Rugani – David Luiz con il Chelsea

I bianconeri contrattano per portare a casa un nuovo affare

Da qualche giorno si parla di Higuain e Rugani che potrebbero finire al Chelsea, ma per quanto riguarda l’attaccante ci sono ancora delle varianti, mentre per Rugani c’è una forte probabilità di finire a Londra, con Sarri che ha una grande stima del giovane difensore.

Inoltre sembrerebbe che David Luiz sia finito ormai ai margini del progetto dei Blues, motivo per cui alcune indiscrezioni affermano che ci potrebbe essere uno scambio tra Juventus e Chelsea per mettere il cuore in pace a tutti.

La Juventus rinforzerebbe ulteriormente il reparto difensivo con l’arrivo di un giocatore di personalità ed esperienza, mentre il Chelsea potrebbe pensare più al futuro ingaggiando il giovane difensore italiano.