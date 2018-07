Juventus, primo allenamento negli Stati Uniti: domani amichevole contro il Bayern Monaco

La tournée bianconera ha avuto ufficialmente inizio nella giornata di oggi, con il primo allenamento della squadra in attesa di diversi impegni, che serviranno ad Allegri per testare parte della squadra in vista della prossima stagione.

Nella giornata di domani i bianconeri affronteranno il Bayern Monaco in un amichevole che si preannuncia spettacolare, anche se siamo ad agosto e la preparazione fisica non è certamente delle migliori. Nell’allenamento odierno la Juventus ha preparato la partita valida per l’International Champions Cup.