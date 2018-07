Asse Milan-Juventus: i personaggi chiave dietro la trattativa Bonucci

In questo momento l’asse Milan-Juventus risulta essere molto seguito, poiché la trattativa che potrebbe riportare Bonucci a vestire nuovamente la maglia bianconera comprende diverse varianti. Inizialmente si parlava di uno scambio con Caldara, ma i bianconeri non sono disposti a cedere il difensore per via della sua giovane età.

Proprio per questo motivo è venuta fuori l’opzione di scambio con Benatia, ma il Milan considera molto di più l’ex atalantino per via della grande differenza di età. In mezzo c’è anche il nome di Higuain, ma l’operazione sembrerebbe essere sganciata da quella di Bonucci.