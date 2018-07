In queste ore Inter e Chelsea stanno contrattando seriamente per Zappacosta, che potrebbe tornare in Italia con un offerta che si aggira intorno ai 20 milioni. Una parte di questo denaro verrà anticipata, mentre il pagamento completo si svolgerà entro la prossima estate.

L’Inter starebbe trattando con i Blues anche per quanto riguarda il centrocampo, con un discreto interesse per Bakayoko, che piace molto a Spalletti per le sue caratteristiche.