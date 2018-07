Milan, sconfitta ai rigori contro il Manchester United di Mourinho

Dopo il confronto di ieri con il Manchester United, il Milan è uscito sicuramente a testa alta, con la squadra di Mourinho che supera i rossoneri solamente ai rigori. Il Milan ha disputato una buona gara al suo debutto nell’International Champions Cup e ha dovuto accettare la sconfitta solamente dopo una serie infinita di penalty.

Durante i 90 minuti lo United è passato in vantaggio con la rete di Alexis Sanchez al 12′, ma il Milan ha pareggiato quasi subito al 15′ con la rete di Suso, che in questa fase estiva di preparazione ha dimostrato di essere in splendida forma.

Il Manchester conquista la vittoria ai rigori per 9-8 e il siparietto tra Mourinho e Gattuso a fine partita è tutto da ridere, con il tecnico rossonero che ha chiesto al portoghese di calciare i rigori anche loro, vista la serie infinita che ha portato alla vittoria dei Red Devils.