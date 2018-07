Juventus, Cristiano Ronaldo atterrato a Torino: domani il primo allenamento in bianconero

Il portoghese torna in Italia per iniziare la preparazione con i bianconeri

Dopo una trattativa che ha esaltato tutti i tifosi bianconeri, Cristiano Ronaldo è tornato a Torino, ma questa volta è per rimanerci, poiché domani il portoghese svolgerà il suo primo allenamento in bianconero. Il cinque volte pallone d’oro è atterrato nella giornata di oggi all’aeroporto di Caselle alle ore 19:25 per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura.

I tifosi sono già impazienti di vedere all’opera CR7 già dal primo allenamento, motivo per cui nella giornata di domani si prevede una grande affluenza.