Dopo l’acquisto bomba di Cristiano Ronaldo la Juventus sembrerebbe non essere ancora appagata, motivo per cui secondo alcune voci che arrivano dall’Inghilterra ci potrebbe essere una possibilità concreta di poter ingaggiare nuovamente Pogba.

Il neocampione del mondo non sarebbe più in buoni rapporti con il tecnico José Mourinho e avrebbe chiesto di lasciare il Manchester United, motivo per cui i bianconeri sembrerebbero essere in prima fila per rafforzare ulteriormente la rosa.