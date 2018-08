Cassano, una grande forma fisica e tanta voglia di tornare a giocare

Tanta voglia di rimettersi in gioco da parte dell'attaccante pugliese

Siamo giunti al mese di agosto e nonostante quest’estate di calciomercato abbia regalato numerose sorprese, potrebbe essere che ancora ci sia qualche colpo in canna. Antonio Cassano intanto si allena duramente, inseguendo il sogno di tornare a giocare.

Per l’ex attaccante di Milan, Inter e Real Madrid è un momento di grande forma nonostante l’età, poiché Fantantonio sta facendo una preparazione importante costituita da 12 km di corsa al giorno e un peso forma di 82 kg che forse non era mai stato raggiunto nemmeno negli anni d’oro.

“Ho tanta voglia di giocare e poi fisicamente sto benissimo, peso 82 kg, non era mai successo prima. Preferirei giocare nei dintorni di casa, o al massimo a un’ora e mezza o due di distanza. L’entusiasmo c’è, voglio fare la differenza e mi sento pronto anche mentalmente. Lo scorso anno non è scattata la scintilla, ma se mi cercherà qualche squadra interessante, io la prenderò in considerazione“.