CR7 chiude con il passato, ecco il gesto social contro il Real Madrid

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha fatto molto rumore, poiché il colpo bianconero merita sicuramente il gradino più alto del podio in questo calciomercato. Tuttavia nonostante i numerosi trofei che il portoghese è riuscito a portare a casa con la maglia del Real Madrid, sembrerebbe che il 5 volte pallone d’oro abbia smesso di seguire la sua ex squadra su Instagram.

Probabilmente si tratta di una scelta basata sul fatto che adesso Cristiano Ronaldo risulta essere concentrato a 360° con la Juventus e probabilmente non vuole ricevere influenze esterne. Ovviamente i tifosi del Real Madrid non avranno reagito nel migliore dei modi a questa scelta, ma sappiamo benissimo che nel momento in cui CR7 si concentra su un obiettivo lo fa fino in fondo, senza tralasciare alcun dettaglio.