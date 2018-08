Milan, tutte le varianti dell’assalto a Milinkovic-Savic: ecco come può arrivare il giocatore

Operazioni importanti per i rossoneri in questi caldi giorni di mercato

Dopo il colpo Higuain in attacco il Milan sta cercando di rinforzarsi ulteriormente per tornare ai livelli di un tempo e sopratutto per tenere il passo della Juventus, che sulla carta con l’acquisto di Ronaldo ha creato un gap non indifferente con le altre squadre.

L’idea di Leonardo sarebbe quella di Milinkovic-Savic della Lazio, un centrocampista completo tecnicamente e molto forte anche a livello fisico. Tuttavia la trattativa per portare il giocatore in rossonero risulta essere tutt’altro che semplice, poiché Lotito vorrebbe 120 milioni.

Il Milan non può permettersi questa cifra, motivo per cui l’offerta rossonera si basa su 40 milioni di prestito oneroso e 80 di diritto di riscatto, dinamica simile all’acquisto di Higuain. I rossoneri inoltre vorrebbero inserire un nome importante all’interno della trattativa, ovvero quello di Bonaventura, che rientra negli obiettivi della Lazio e sopratutto nelle caratteristiche che Simone Inzaghi sta cercando per il suo centrocampo.

L’operazione al momento si trova in una fase di stallo, ma nelle prossime ore potrebbe accadere di tutto e non ci sarebbe da stupirsi nel caso in cui dovessero esserci delle importanti sorprese.