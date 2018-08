Inter, il piano per arrivare a Modric: ecco perchè la trattativa può andare a buon fine

Ormai da diversi giorni non si fa altro che parlare del possibile arrivo di Modric nella Milano nerazzurra, con il Real Madrid che attraverso alcune dichiarazioni dei suoi maggiori esponenti ha fatto capire che ci sono delle trattative in corso.

Il piano dell’Inter per potersi aggiudicare il giocatore passerebbe proprio da Suning, che sarebbe disposto ad offrire un quadriennale al giocatore che si avvicini alla doppia cifra, aumentando successivamente tale stipendio una volta scaduto il contratto, in modo da permettere al centrocampista di poter guadagnare moltissimo anche quando non sarà più giovanissimo.