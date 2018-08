Calciomercato, il Siviglia ci prova con Andrè Silva: ecco i dettagli dell’offerta

Dopo la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid, il Milan ha ricevuto una nuova offerta da parte del Siviglia, che vorrebbe aggiudicarsi Andrè Silva con un offerta che prevede un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore nonostante le buone prestazioni delle ultime amichevoli ha deluso molto nella scorsa stagione e l’arrivo di Higuain certamente non migliora la sua posizione.

Cutrone risulta essere intoccabile, ma il Milan per Andrè Silva non sembrerebbe disposto a trattare per un offerta inferiore ai 30 milioni, anche perché nella scorsa stagione l’attaccante è stato acquistato per ben 38 milioni.

L’allenatore Pablo Machin del Siviglia stravede per il giovane e lo vorrebbe tra le sue fila, ma al momento la trattativa si trova ancora nella sua fase embrionale e difficilmente il giocatore lascerà Milano a queste condizioni. Resta solamente da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.