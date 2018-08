Inter, le follie per aggiudicarsi Modric: il Real Madrid pronto per la denuncia

In questi giorni non si parla d’altro che della trattativa che potrebbe portare Lukas Modric a vestire la maglia dell’Inter, con il Real Madrid che non sarebbe disposto a trattare per nessuna cifra il giocatore. Dal quotidiano spagnolo “El Mundo” si apprende che nel caso in cui i nerazzurri tentassero l’assalto al centrocampista contro il volere dei blancos, potrebbe scattare una denuncia per doping finanziario ai danni della società nerazzurra.

Con 15 milioni di euro con diritto di riscatto a 20 milioni, l’Inter potrebbe accaparrarsi il fenomeno vicecampione del mondo in carica, dribblando la clausola rescissoria da 750 milioni che lega il croato ai Blancos ed assicurando a Modric ben 10 milioni di euro a stagione.

Per domani è previsto un incontro tra Florentino Perez e alcuni emissari dell’Inter per trattare tale situazione, anche se la vera questione è capire se i nerazzurri saranno disposti a subire una denuncia per aggiudicarsi ufficialmente il croato.