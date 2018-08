Manchester United, Mourinho blinda Pogba: niente addio ai Red Devils

Nulla da fare fino ad adesso per le pretendenti del campione del mondo

Mancano solamente due giorni alla fine del calciomercato inglese e nonostante le numerose offerte, Pogba non lascerà il Manchester United, poiché risulta essere una pedina centrale del progetto di José Mourinho, che già nei giorni scorsi si era lamentato della campagna acquisti dei Red Devils.

Tra le maggiori pretendenti abbiamo visto il Barcellona e successivamente la Juventus, ma il campione del mondo ha deciso di rimanere a Manchester poiché ha ancora degli obiettivi importanti da raggiungere in Inghilterra. Le speranze per un cambio di situazione in extremis sono davvero pochissime e difficilmente vedremo una fumata bianca nei prossimi due giorni.