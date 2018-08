Bruno Fernandes svela i segreti di Cristiano Ronaldo: “Allenamenti, poker e Playstation”

Bruno Fernandes, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo nel Portogallo, ha parlato di alcuni segreti del 5 volte Pallone d’Oro e del suo atteggiamento dentro e fuori dal campo. Risulta facile essere curiosi di sapere cosa fa un campione per coltivare il suo immenso talento, ma secondo le dichiarazioni del connazionale non c’è nulla che risalta particolarmente all’occhio se non una dedizione pazzesca.

“E’ normale che il mondo esterno lo percepisca come una star, ma all’interno dello spogliatoio è un ragazzo semplice, per bene. Cristiano spinge tutti a dare di più, consiglia i più giovani e con il suo esempio è un grande stimolo. È un leader grazie ai suo atteggiamenti da campione. I momenti del ritiro, però, li vive come ognuno di noi: ping pong, un po’ di PlayStation, poker, freccette, chiacchiere. Ma c’è una frase che proprio non gli si può dire: ‘questo è impossibile da fare’. Con lui è vietato, visto quanto ha realizzato in carriera. Ha conquistato ogni tipo di trofeo, segnato in tutti i modi”.

Parole che fanno capire come la semplicità sia alla base della carriera e della forma di Ronaldo, motivo per cui chiunque volesse prendere esempio dal campione portoghese, deve guardare prima di tutto l’impegno e la professionalità dentro e fuori dal campo.