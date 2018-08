Carpi, presentato Malick Mbaye: “Ho detto subito si”

Quest’oggi il Carpi ha presentato ufficialmente il suo nuovo acquisto, si tratta di Malick Mbaye, che è stato subito convinto e deciso di fronte l’offerta presentata dalla squadra di Marcello Chezzi, dimostrando da subito la volontà di accettare questa nuova sfida.

Il giocatore si è dimostrato molto entusiasta dell’inizio di quest’avventura e durante la presentazione alla stampa ha dichiarato: “Qua mi sento a casa, quando il Carpi mi ha chiesto ho detto subito di sì perchè conosco bene questo ambiente. Secondo me l’anno scorso, a parte le ultime partite, abbiamo fatto un buon campionato. Quest’anno ci sono tanti giocatori nuovi ma siamo ripartiti dal grande solito lavoro e pian piano andremo lontano tutti insieme. Sono qui per migliorarmi sempre, dare il massimo e aiutare il Carpi a raggiungere il suo obiettivo salvezza e ripagare la fiducia che la Società mi ha dimostrato. Tatticamente mi conoscete, posso giocare in un centrocampo a due ma anche a tre davanti alla difesa, ma giocherei dovunque se mo lo chiede il mister. In Coppa Italia abbiamo pagato un po’ il grande lavoro atletico che stiamo facendo, è sempre stato così e le gambe non girano tanto in questo periodo ma sono sicuro che saremo pronti per il campionato.Il futuro? Adesso penso solo a fare il massimo in questa stagione e aiutare il Carpi, dove tutti mi vogliono bene, dai dirigenti, allo staff ai tifosi”.