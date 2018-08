Fiorentina, Mirallas: “Serie A di nuovo al top”

Nella giornata di oggi Mirallas è stato presentato come nuovo giocatore della Fiorentina e ha subito mostrato il suo entusiasmo per questa nuova sfida, poiché lo stesso giocatore ha ammesso quanto sia stimolante adesso giocare in Serie A.

L’arrivo di Ronaldo ha scombussolato gli equilibri e adesso tutti sognano di giocare nel nostro campionato per andare incontro a sfide affascinanti. Ecco le parole del giocatore ai microfoni di Sky Sport: “Perché hai scelto Firenze? E’ stata una scelta molto semplice per me perché il calcio italiano mi piace molto, mia moglie è italiana e penso che la Serie A sia tornata ad essere uno dei campionati più importanti del mondo. Essere venuto qui in una città come Firenze e con dei tifosi così calorosi mi ha portato a fare questa scelta molto semplice. Se hai sentito Mertens e Nainggolan? Si li ho sentiti e mi hanno parlato molto bene del campionato italiano e della Fiorentina. Penso sia una squadra adatta a me e alle mie caratteristiche, e un giorno spero di diventare importante e lasciare il segno come loro nelle rispettive squadre. Sarebbe molto importante vincere un trofeo, soprattutto dopo la scomparsa di Astori. Sarebbe molto bello dedicargli un trofeo e rendergli omaggio. Il numero 11? E’ un numero che ho avuto sia all’Everton che in nazionale. Mi piace molto e ringrazio la Fiorentina per avermelo dato”.