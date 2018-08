Inter, Ranocchia proiettato verso l’inizio della stagione

Manca poco all’inizio del nuovo campionato, che si preannuncia molto più avvincente degli ultimi anni. Per l’Inter resta solamente l’ultima amichevole prima di concentrarsi definitivamente verso un unico obiettivo, ovvero la prima giornata di campionato contro il Sassuolo. Tutto questo Andre Ranocchia lo sa bene ed è abbastanza motivato per dare il suo contributo alla squadra.

“Sabato a Madrid per l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato”. Bastano poche parole per far capire che adesso arriva il momento di dimostrare se la sollecitazione di un buon mercato si trasformi in risultati positivi.