Juventus, Dybala raggiunge i 20 milioni di followers su Instagram

Un grande traguardo sui social in attesa di altri più importanti da raggiungere nella stagione che sta per iniziare. Stiamo parlano di Paulo Dybala, che su Instagram ha raggiunto i 20 milioni di followers e ha voluto pubblicare un video di ringraziamento per il grande sostegno.

Chiaramente i 138 milioni di followers di Cristiano Ronaldo sono ancora un utopia per l’attaccate argentino, ma per Dybala c’è ancora una carriera intera per potersi affermare anche da questo punto di vista: “Una comunità che mi sostiene: siamo una nazione. Tutto è cominciato in un piccolo villaggio diventato passo dopo passo una comunità che mi sostiene, mi appoggia e mi spinge a fare meglio, una comunità più grande di una metropoli”.