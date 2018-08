Juventus, grande accoglieza alla Continassa: Più di trecento tifosi presenti per vedere il gruppo

Se escludiamo Matuidi, la Juventus quest’oggi si è presentata al completo alla Continassa per preparare la stagione che sta per iniziare ufficialmente. Tanti tifosi presenti per vedere Cristiano Ronaldo e compagni all’opera.

Le forze dell’ordine sono state costrette a chiudere il transito su via Traves, dirottando il traffico in altre direzioni. Il gruppo si è riunito ed è pronto ad inseguire grandi obiettivi. Una grande ovazione ha accolto i giocatori, che si sono allenati con un atmosfera che rispecchia benissimo l’approvazione per il mercato bianconero. Sognare in grande adesso è consentito.