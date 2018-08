Mario Mandzukic è ufficialmente rientrato alla Continassa per il suo primo allenamento in bianconero in questa nuova stagione che sta per iniziare. Il croato è il penultimo uomo a rientrare presso la corte di Allegri.

La Juventus oggi si allenerà per la prima volta al completo, in attesa del campione del mondo Matuidi, che al momento risulta essere l’unico elemento mancante della rosa. Il francese rientrerà con il gruppo questo venerdì.