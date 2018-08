Per il Lille diverse cessioni in questi giorni, con il giovane albanese Zeka, classe 98, che lascia ufficialmente la squadra per andare in prestito ai portoghesi del Leixoes. Nei giorni scorsi era stata ufficializzata anche la partenza di Malcuit.

Resta da vedere se i francesi abbiano lasciato in serbo qualche colpo in canna in vista della fine del mercato, anche se sembra che non ci dovrebbero essere ulteriori cambiamenti per quanto riguarda il mercato in entrata.