Lutto nel mondo del calcio, muore Giagnoni: allenatore di Cagliari, Torino, Milan e Roma

Si è spento nella notte Gustavo Giagnoni, storico allenatore di Cagliari, Torino, Milan e Roma, che era conosciuto da tutti come un grande professionista. Sul sito dei granata, tramite un comunicato, si legge: “Giagnoni resterà nel cuore dei tifosi anche per la sua profonda umanità e per il temperamento sanguigno”.

L’ex allenatore aveva 85 anni e nella stagione 1971/72 sfiorò lo Scudetto con il Torino, arrivando ad un solo punto dalla Juventus, gettando le basi della stagione successiva che ha portato alla vittoria del tricolore prima di passare alla Roma dal 1977 al 1979.