Milan, incontro di Leonardo e Maldini con la squadra

Leonardo e Paolo Maldini sono i due uomini che adesso rappresentano la spina dorsale della società rossonera. Quest’oggi i nuovi dirigenti hanno incontrato Rino Gattuso con la squadra al completo, dove erano presenti anche i nuovi acquisti Higuain, Caldara e Strinic.

Erano 9 anni che l’ex capitano rossonero non metteva piede al centro sportivo di Milanello e quest’oggi è stato accolto da numerosi tifosi con il coro “C’è solo un capitano”. Del resto non si può dimenticare quello che il capitano rossonero ha fatto per questi colori, motivo per cui nessuno meglio di lui poteva avere un ruolo così importante all’interno della società.