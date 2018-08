Milan, le prime sensazioni di Maldini dopo il ritorno a Milanello: “la mia seconda casa”

Dopo ben 9 anni Paolo Maldini, ex capitano dei rossoneri, ha deciso di rimettere piedi a quella che per anni è stata la sua seconda casa, ovvero Milanello. Questa volta non ha varcato l’ingresso da giocatore ma da dirigente sportivo, con una grande accoglienza del pubblico che ha urlato per tutto il tempo il coro “C’è solo un capitano”.

Paolo Maldini ha rivelato le sue sensazioni dopo questo grande ritorno, ecco le parole pronunciate dall’ex numero 3 ai microfoni “Mediaset”: “Per me è sempre molto bello venire qui, è una seconda casa come San Siro. Gattuso che allena? Ormai ci ho fatto l’abitudine vedendolo allenare l’anno scorso. Conosco le sue doti e non sono sorpreso di nulla di ciò che ho visto”.