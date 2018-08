MotoGp, Valentino Rossi pronto per la prossima gara: “In Austria cercheremo il podio”

Valentino Rossi sta attraversando un momento di grande forma, con la moto che sta dando dei netti segnali di miglioramento. Il dottore si trova al secondo posto dietro Marquez e vuole lottare fino alla fine per conquistare il suo decimo titolo mondiale, anche se lo spagnolo sulla carta risulta essere favorito.

“Il circuito austriaco non è mai stato molto positivo o preferito per noi e l’anno scorso abbiamo sofferto. Ma la moto di quest’anno è migliorata e cercheremo di fare un buon weekend e lottare per il podio”. Tornare in pista dopo Brno ci permetterà di continuare il lavoro che stiamo facendo per migliorare la moto”.